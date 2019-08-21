Tekirdağ'da asayiş

21.08.2019 11:00

Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ertuğrul Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine C.G'yi durdurdu.

Kontrollerde şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da hırsızlık iddiası

Çorlu ilçesinde bir caminin bahçesinde bulunan şadırvanın kubbe kısmındaki kurşun kaplamayı çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri Cemaliye Mahallesi'ndeki bir caminin bahçesinde bulunan şadırvanın kubbe kısmındaki kurşun kaplamanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsılık olayını gerçekleştiren kişinin A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA