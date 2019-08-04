Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu .

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada, uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri İ.Y'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA