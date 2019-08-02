Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan H.P. (35) annesi tarafından odasında hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.P. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.L'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA