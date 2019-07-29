Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri İ.Y'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu'da bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sürüyor.

Kaynak: AA