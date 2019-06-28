Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçelesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A. O.Y. M.D. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.Ç'yi durdurdu.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve aranma kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

-Süleymanpaşa'da hırsızlık iddiası

Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu Mahalallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirenin şüphelinin H.C. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA