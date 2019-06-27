Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.T'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada 10 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık iddiası

Çorlu ilçesinde bir okulun musluklarını çaldıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Şeyhsinan Mahalallesi'nde bir okulun musluklarının çalındığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirenin E.S. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA