Tekirdağ'da asayiş

Ergene ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri V.A'yı durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.S'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA