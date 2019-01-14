Tekirdağ'da Asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.K'nın üst aramasını yaptı.
Ekipler şüpheli üzerinde ruhsatız tabanca ele geçirdi. M.K. gözaltına alındı.
Hırsızlık iddiası
Süleymanpaşa ilçesindeki bir inşattan malzemeleri çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki inşaattan hırsızlık yapıldığını ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler burada yaptıkları çalışmada M.Y'i inşaat malzemelerini çalmaya çalışırken yakaladı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA