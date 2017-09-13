Tekirdağ'da Asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



M.C'nin üzerinde arama yapan ekipler, 9 adet uyuşturucu hap buldu.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Malkara'da bonzai ele geçirildi



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir miktar bonzai ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Cami Atik Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ö'yü durdurdu.



A.Ö'nün üzerinde arama yapan ekipler, beyaz defter kağıdına sarılı vaziyette bir miktar bonzai buldu.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da bonzai ele geçirildi



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, fişek tabir edilen içime hazır 7 paket bonzai ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A'yı durdurdu.



M.A'nın üzerinde arama yapan ekipler, 7 fişek bonzai buldu.



Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.