Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arı kovan bakımı ve aktarımı gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arı kovan bakımı ve aktarımı gerçekleştiriliyor. Bakım ve aktarım işlemlerine katılan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ'da arı kovanı aktarımı ve kovan bakımına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de iştirak ediyor. Ülkede bal sektörünün gelişmesi ve gereken değerin verilmesi açısından Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı yetiştiricilerine gerekli bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesi'ndeki arı yetiştiricilerinden Şerafettin Yörük'ün arı kovanı aktarımı ve kovan bakımı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi. Arı kovanı bakımı ve aktarımı sırasında sağlıklı arı yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları, arı ürünleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor
Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor
Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor
Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:49:31. #1.14#
title