Tekirdağ'da arı kovanları bakımdan geçiyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arı kovan bakımı ve aktarımı gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde arı kovan bakımı ve aktarımı gerçekleştiriliyor. Bakım ve aktarım işlemlerine katılan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Tekirdağ'da arı kovanı aktarımı ve kovan bakımına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de iştirak ediyor. Ülkede bal sektörünün gelişmesi ve gereken değerin verilmesi açısından Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı yetiştiricilerine gerekli bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesi'ndeki arı yetiştiricilerinden Şerafettin Yörük'ün arı kovanı aktarımı ve kovan bakımı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi. Arı kovanı bakımı ve aktarımı sırasında sağlıklı arı yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları, arı ürünleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı