Tekirdağ'da arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu
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Tekirdağ'da arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank topu mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.

06.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:26
Tekirdağ'da arazide patlamamış tank topu mermisi bulundu

'ın ilçesinde arazide bulunan patlamamış tank topu mermisi, ekiplerince imha edildi.

Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank topu mermisi gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamamış tank topu mermisi, çevrede güvenlik önlemi alınarak İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan top mermisi de imha edilmişti.

Kaynak: AA

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