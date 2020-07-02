Tekirdağ'da arazi aracıyla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazi aracıyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
02.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:55
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arazi aracıyla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Malkara'dan Kırklareli istikametine giden Gülistan T. A. idaresindeki 39 TR 768 plakalı arazi aracı, Kozyörük Mahallesi Sanayi Çarşısı yakınlarında, Engin Kay (16) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Kay'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arazi aracının sürücüsü Gülistan T.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA