Tekirdağ'da aranması bulunan 2 zanlı yakalandı

21.10.2019 11:56

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde hırsızlık ve cinayet zanlıları güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Erzurum'da kasten adam öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Kapaklı'da olduğunu tespit etti.

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından zanlıyı Atatürk Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Tekirdağ cezaevine gönderildi.

Hırsızlık zanlısı yakalandı



Çerkezköy ilçesinde hırsızlık zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde evden ve otodan hırsızlık yaptığı öğrenilen H.A., Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



H.A'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu İstanbul Silivri ilçesinde işlediği suçlardan da arandığı öğrenildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: AA