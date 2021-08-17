TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI
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TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da polisin haklarında aranması bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin haklarında aranması bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik, terörle mücadele, kaçakçılık ve çevik kuvvet şubesi ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 26 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde eş zamanlı yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alındı, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA ARANAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON: 14 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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