Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 26 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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