Tekirdağ'da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı
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Tekirdağ'da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı

Tekirdağ'da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 8 yıl 5 ay hapis cezası ve 16 Bin TL adli para cezası bulunan kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 8 yıl 5 ay hapis cezası ve 16 Bin TL adli para cezası bulunan kişi JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hakkında 8 yıl 5 ay hapis cezası ve 16 Bin TL adli para cezası bulunan E.A Fethiye'nin Esenköy Mahallesinde olduğunu belirledi. Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Tekirdağ'da aranan şahıs Fethiye JASAT'A yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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