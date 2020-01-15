Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.Y'nin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yakalanan M.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.