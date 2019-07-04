Tekirdağ'da aranan 29 kişi yakalandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süleymapaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haziran ayı içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada asayişin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde yapılan uygulamalarda bin 389 kişinin sorgulaması yapılmış, bu şahıslardan 12'sinin aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek gerekli işlemlerinin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir. 23 iş yeri kontrol edilmiş 19'una gerekli idari işlem yapılmıştır.

Trafik yönünden 156 araç kontrol edilmiş, 3 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, yaşı küçük bir şahsa da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılmıştır.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu başta hırsızlık olmak üzere 20 ayrı olayda toplam 29 şahıs yakalanırken işlenen suçlarda kullanılan ikisi kuru sıkı olmak üzere 3 adet tabanca ve çeşitli materyaller ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA