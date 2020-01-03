Tekirdağ'da aranan 2 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da aranan 2 kişi yakalandı

Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

03.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:52
Tekirdağ'da aranan 2 kişi yakalandı

ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahallesi'nde yaptığı operasyonda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenilen S.B'yi yakaladı.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaptıkları çalışma sonucu Yavaşca Mahallesi'nde 14 ayrı suçtan aranması olan A.A'yı yakaladı.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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