Tekirdağ'da aranan 102 kişi yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da aranan 102 kişi yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da aranan 102 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin bir haftada yaptığı denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 102 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerinin bir haftada yaptığı denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 102 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24-31 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirdi, 74 olaya müdahale etti.

Denetim ve müdahale esnasında satışa hazır farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu, 17 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi de yakaladı. Bu kişilerden 75'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Tekirdağ'da aranan 102 kişi yakalandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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