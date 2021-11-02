Tekirdağ'da aranan 102 kişi yakalandı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da polis ekiplerinin bir haftada yaptığı denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 102 kişi yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerinin bir haftada yaptığı denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 102 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24-31 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirdi, 74 olaya müdahale etti.
Denetim ve müdahale esnasında satışa hazır farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu, 17 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler çeşitli suçlardan aranan 102 şüpheliyi de yakaladı. Bu kişilerden 75'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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