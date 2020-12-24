Tekirdağ'da araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

24.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:04
Tekirdağ'da araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 772 uyuşturucu hapla sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K. ve H.O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:10:50. #1.14#
title