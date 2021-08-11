Tekirdağ'da araçta 11 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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Tekirdağ'da araçta 11 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da araçta 11 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da takip edilerek durdurulan araçtaki 11 kaçak göçmen ile araç sürücüsü Iraklı M.A., yakalandı.

TEKİRDAĞ'da takip edilerek durdurulan araçtaki 11 kaçak göçmen ile araç sürücüsü Iraklı M.A., yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilirken, kaçakçılığı organize ettiği tespit edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, bir aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Süleymanpaşa ilçesindeki uygulama noktasına geldiğinde durduruldu. Ekiplerin araç içinde yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 8 Filistin, 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili Iraklı sürücü M.A. gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kırklareli Valiliği Pehlivanköy Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A., 'insan kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da araçta 11 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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