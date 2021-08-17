Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kapaklı ilçesinde bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Yuvam Konutları'nda bir şüpheli, dairelerin önünde bulunan bazı ayakkabıları çaldı.

Hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri, hırsızın binaya misafir gibi girerek ayakkabıları aldığını ifade etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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