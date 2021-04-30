Tekirdağ'da anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı
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Tekirdağ'da anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı

Tekirdağ'da anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa ilçesinde doğum yapmakta zorlandığı belirlenen sokak kedisi, sezaryen yöntemiyle anne oldu.

Süleymanpaşa ilçesinde doğum yapmakta zorlandığı belirlenen sokak kedisi, sezaryen yöntemiyle anne oldu.

Sokak kedisinin doğum yapmakta zorluk çektiğini gören bir kişi, durumu Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından kliniğe götürülen kedi, veteriner hekimler tarafından ameliyata alındı.

Anne kedi burada sezaryen yöntemiyle sağlıklı iki yavru dünyaya getirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından anne kedi yavrularını emzirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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