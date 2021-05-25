TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
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TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da hasta almaya giden ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEKİRDAĞ'da hasta almaya giden ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı Hayrettin Ç., sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ayakta tedavi edildi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta almaya giden Gökhan A. yönetimindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile Hayrettin Ç.'nin kullandığı 59 ABB 754 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmada otomobil içinde sıkışarak yaralanan sürücü Hayrettin Ç., kendi imkanları ile araçtan çıktı. Gelen sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen ambulansa binmek istemeyen Hayrettin Ç. ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
TEKİRDAĞ'DA AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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