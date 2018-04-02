Tekirdağ'da Altyapı Yatırımları Sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi Yıldırım Kaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ.Feyzi Ünal da eşlik etti.

Ziyaret sırasında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) il genelindeki altyapı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Başa TESKİ'nin kurulduğu günden bugüne kadarki yaşanılan süreç ve projeler hakkında bilgi verdi. Yıldırım Kaya TESKİ'nin yeni kurulan bir kurum olmasına rağmen kısa bir süre içinde Tekirdağ için oldukça önemli altyapı yatırımları yapmış olmasından dolayı Genel Müdür Başa ve ekibine teşekkür etti. Genel Müdür Başa da Yıldırım Kaya'ya yaptığı bu nazik ziyaret için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ