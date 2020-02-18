Tekirdağ'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:26

Kapaklı'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Pınarça Spor Salonu'nda düzenlenen, ilçedeki çeşitli ilkokullardan 73 öğrencinin katıldığı turnuvada mangala, Q-bitz, equilibrio ve pentago yarışmaları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan öğrencilere başarı diledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise turnuvayı, çocukların zeka ve ruhsal gelişimine katkı sunmak için düzenlediklerini belirterek, "Her alanda fark oluşturmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra salonumuzun duvarlarında çocuklarımızın fotoğrafları olacak." dedi.

Kaynak: AA