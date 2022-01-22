Tekirdağ'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 13 zanlı yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 bin 350 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt nakil ve dolumunda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.U, E.Ç, M.Z, U.T, Y.K, E.K, C.D, S.S, M.B, M.K, H.P, H.Ö. ve K.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.