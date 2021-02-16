Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı
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Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

16.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:18
Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde mevcut başkan Nihal Erdoğan Köşdere güven tazeledi.

Tekirdağ AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde mevcut başkan Nihal Erdoğan Köşdere güven tazeledi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Köşdere, burada yaptığı konuşmada, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Köşdere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Tekirdağ'ın AK kadınları olarak 2023'e uzanan yolda büyük ve güçlü Türkiye için azim ve inançla çalışacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti kurulduğu günden beri herkesi kucaklamış bir partidir. Türkiye'de kadına gerçek değeri veren siyasi hareket AK Parti'dir. Partimizin öncü neferleri, cesur yürekli, fedakar AK kadınlarımızdır. 19 yıllık iktidarımızı kadınlarımızın ilk günkü heyecanıyla devam ettiriyoruz. AK Parti samimi insanların partisidir. Aldığım dava bilincimle AK kadınlarımızla milli hedeflerimize azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz."

Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Köşdere, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe belediye başkanları, partililer ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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