Tekirdağ'da "AK Çözüm Merkezi" hizmete açıldı
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Tekirdağ'da "AK Çözüm Merkezi" hizmete açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşların problemlerini telefon, internet ve bankolar aracılığıyla doğrudan iletip, hızla çözüme kavuşması için hayata geçirilen AK Çözüm Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Tekirdağ'da
12.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:54

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşların problemlerini telefon, internet ve bankolar aracılığıyla doğrudan iletip, hızla çözüme kavuşması için hayata geçirilen AK Çözüm Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, proje ile Süleymanpaşa'da yaşayan herkesin belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı yararlanmasının sağlanacağını söyledi.

Daha hızlı ve etkili bir hizmet ortaya koyacakları önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yüksel, şöyle devam etti:

"6 aydır Süleymanpaşa Belediyesine gelen bütün talepleri başlıklar altında topluyoruz. Fen işlerinden tutun, temizlik işlerinden maliye hizmetlere kadar yaklaşık 200 kalem talep ve şikayet belirledik. Bu şikayet ve talepleri belirledikten sonra, belediye hizmetlerinde talebi bildirdiğimizde geri dönüşü almakta zorluk yaşıyorduk. Buradaki AK Çözüm Merkezi'nin görevi aslında vatandaşla belediye arasında bir köprü vazifesi oluşturmak. Burası 7 gün 24 saat hizmet verecek."

Ortacami Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, belediye personeli ve davetliler katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Kaya yaptıkları konuşmada AK Çözüm Merkezi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurdele kesiminin ardından, katılımcılar çözüm merkezini gezdi.

Kaynak: AA

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