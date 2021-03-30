Tekirdağ'da "aile içi şiddetle mücadele" kapsamında muhtarlara yönelik toplantı düzenlendi
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Tekirdağ'da "aile içi şiddetle mücadele" kapsamında muhtarlara yönelik toplantı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 'aile içi şiddetle mücadele' kapsamında muhtarlara yönelik toplantı düzenlendi

Tekirdağ'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı, aile içi şiddetin önlenmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Tekirdağ'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı, aile içi şiddetin önlenmesi için muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Mustafa Terzioğlu muhtarlara yönelik sunum yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, yaptığı konuşmada, bu toplantıların aile içi şiddetin önlenmesinde faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Gül, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin her türlü şiddete karşı koyacak gücü, kudreti ve donanımı mevcut olup, milletimizle bütünleşerek ve milletimizin desteği ile üstesinden gelemeyeceğimiz bir husus bulunmamaktadır." dedi.

Toplantıya, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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