Tekirdağ'da ağaçta yakalanan yılan doğaya salındı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, itfaiye ekiplerince ağaçta yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
16.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:26
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, itfaiye ekiplerince ağaçta yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
Camiatik Mahallesi'nde evinin bahçesindeki incir ağacında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören Engin Köprülü, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, zarar vermeden yakaladıkları yılanı, çuval içerisine koydu.
Yılan, daha sonra doğal ortamına salındı.
Köprülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgede sıkça yılan görülmeye başlandığını söyledi.
Kaynak: AA