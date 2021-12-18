Tekirdağ'da AFAD'dan 600 kişilik katılımla tatbikat

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından akredite edilen 600 kişilik ekibin katıldığı arama- kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde eski balık halindeki harekat merkezinde gerçekleştirilen tatbikata; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AFAD Müdürü Recep Erol ile arama ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınmasıyla harekete geçti. AFAD Başkanlığı tarafından depreme müdahale 'seviye 3' olarak belirlendi ve ulusal ekiplere müdahale çağrısında bulunuldu. Deprem sonrası Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi. İstanbul başta olmak üzere 22 ilden gelen arama- kurtarma ekipleri, eski tekel binasında senaryo gereği arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, tatbikat alanında hasar görmüş binaların duvarlarını delerek yıkıntıların arasına girerken, bazı ekipler de halatla metrelerce yükseklikteki pencerelerden yaralı kurtarmak için binalara girdi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat, gerçeği aratmadı.