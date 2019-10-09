Tekirdağ'da adliye personelinden kan bağışı
Tekirdağ Adliyesi personeli, Türk Kızılayı'na 50 ünite kan bağışına bulundu.
Tekirdağ Adliyesi personeli, Türk Kızılayı'na 50 ünite kan bağışına bulundu.
Adliye personeli, 1OO. Yıl Mahallesi'nde adliye binası önündeki Kızılay çadırında kan verme formunu doldurdu.
Doktor kontrolünün ardından kan vermeye elverişli olduğu anlaşılan personel, 50 ünite kan bağışında bulundu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç da Kızılay çadırını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Türk Kızılay'ı çadırı mesai bitimine kadar adliye önünde olacak.