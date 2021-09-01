Tekirdağ'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi
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Tekirdağ'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi

Tekirdağ'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yıl açılışı sebebiyle çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yıl açılışı sebebiyle çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ eski valilik binası önünde düzenlenen programda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Barosunca çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemi sebebiyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, bir konuşma yaparak, "Geçmişten beri adalet kavramıyla yakından ilgilenilmiş, değişik fakat birbirini tamamlayıcı tariflerle adaletle ilgili düşünceler ortaya konulmuştur. Adalet mülkün temelidir. Adalet en yüce erdemlerden biridir ve devletin temel davranış kuralıdır. Devletin hazinesi adalettir. Memleketler kılıçla alınır lakin adaletle muhafaza edilir gibi ifadeler kullanılmıştır. Adalet toplum için hava gibi su gibi elzemdir. Adalet varılması gereken bir idealdir. Yargı mensupları adaleti tecellisi için fedakarlık göstermek zorundadır. Bu onurlu meslek yüksek düşünce ve kurlu inançlar uğrunda fedakarlık göstermeyi gerektirir. Adaletin tesisi mücadelemizde, inancın ve hakimin vicdanının toplumun vicdanından bağımsız olamayacağını düşüncesiyle yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi
Tekirdağ'da adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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