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Tekirdağ'da ada çayı ve kiraz hasadı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet Şarköy İlçesine bağlı Gaziköy ve Çınarlı mahallelerinde düzenlenen kiraz ve ada çayı hasat programına katıldı.

Tekirdağ'da ada çayı ve kiraz hasadı
22.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:04

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet Şarköy İlçesine bağlı Gaziköy ve Çınarlı mahallelerinde düzenlenen kiraz ve ada çayı hasat programına katıldı.

Gaziköy'de düzenlenen Adaçayı hasadı programında çiftçilerle bir araya gelen ve adaçayı hasadı yapan Vali Yıldırım, çiftçilerle hasat konusunda sohbet etti.

Vali Yıldırım burada yaptığı açıklamasında, "Bugün Şarköy'deyiz çiftçilerimiz burada adaçayı hasadı yapıyor. Bizlerde onları ziyaret ederek adaçayı ve hasat hakkında sohbet ettik. Bu projenin, bu bahçelerin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi her karış toprak ekilip-dikilecek, boş bırakılmayacak, işlenmeyen, atıl tarım arazisi bırakılmayacak, burada güzel bir örneği görüyoruz. Üreticilerimiz hasat ettikleri ada çaylarını büyük gayret ve emekle satıcıların alacağı şekilde hazırlıyorlar, çiftçilerimiz hasatla tarlaya gelip verdikleri emeklerin karşılığını alıyor. Burada emek veren bütün çiftçilerimizi kutluyorum. Çiftçilerimiz Atatürk'ün de dediği gibi köylü bu milletin efendisi. İyi ki çiftçilerimiz var iyi ki bu şekilde üretimlerine devam ediyorlar. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. İhtiyaçları olduğu zaman ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Çınarlı mahallesinde kiraz hasadına katıldılar. Üreticilerle sohbet eden ve hasat yapan Vali Yıldırım, üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra çiftçilere hasatlarının bol ve bereketli olmasını temennisinde bulundu.

Vali Yıldırım, daha sonra Çınarlı Mahallesi'nde de halkla buluştu. Burada Mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini dinledi. Dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Yıldırım, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında İl Müdürümüz ve Kurum Müdürleri eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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