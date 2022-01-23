Tekirdağ'da "Açık Kapı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Açık Kapı Şube Müdürlüğü izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Açık Kapı Şube Müdürlüğü izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Fidan Bozkır, Açık Kapı Şube Müdür Vekili Hüseyin Demir, Açık Kapı İl Koordinatörü Serkan Çiftçi ve Açık Kapı personeli katıldı.

Toplantıda Açık Kapı Şube Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Geçen yılın istatistiki verilerinin de değerlendirildiği toplantıda, Açık Kapı da karşılaşılan başvuru türleri ve çözümleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Pandemi sürecinde yapılan başvuruların ve gelen taleplerin detaylı analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile toplantı sona erdi.