Tekirdağ'da Açık Hava Sinema Günleri

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez çocuk filmlerinin de dahil edildiği etkinlikte bu hafta Sihirli Müze ve Ayla filmlerinin gösterimleri yapıldı.



Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nde gösterilen Sihirli Müze isimli animasyon film, çocukların büyük ilgisiyle karşılandı.

Bu arada, Mutlukent Aile Çay Bahçesi yanında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliğinde gösterimi yapılan Ayla filmi ise sinemaseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, Cuma ve Cumartesi geceleri yeni filmlerle Ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.