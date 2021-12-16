Tekirdağ'da 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 93 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir işyerinde kaçak tütün satıldığı ihbarını alan Saray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri işyerine yaptıkları operasyonda 93 kilogram kıyılmış açık tütün, 1600 adet bandrolsüz doldurulmuş sigara, 1000 adet bandrolsüz boş sigara kağıdı, 168 adet kesilmiş halde mükerrer olduğu değerlendirilen makaron bandrolü ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken olayla ilgili G.Ö., A.Ö. ve A.Ö. hakkında idari işlem başlatıldı.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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