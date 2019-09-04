Tekirdağ'da 9. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı açıldı

04.09.2019 19:56

Tekirdağ'da Alman Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen 9. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı açıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen fuara, yurt içinden ve dışından 98 firma katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, tarımın geçmişten bu yana insan hayatında çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Gıdaya olan ihtiyacın arttığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünyada nüfus her geçen gün artmaktadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu demektir ki, gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün artacaktır. Küresel ısınma nedeniyle toprak kayıpları olmakta, yaşanan mevsim dengesizlikleri yüzünden tarım alanları zarar görmektedir. Sanayi tesislerinin tarım alanlarına kurulması, konut yapımı, termik santrallerin ve fosil yakıtların oluşturduğu hava kirliliği, tarımı etkileyen diğer faktörlerdir. Bu gibi durumlar nedeniyle tarımda verimin artırılması çok önemlidir."

DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz da fuarı bu yıl dokuzuncu kez düzenlediklerini kaydetti.

Fuarın tüm sektördeki üreticiler için önemli olduğunu ve verimli geçeceğine inandığını aktaran Kiraz, fuarı gelecek sene de yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuarda, katılımcılar stantları gezdi.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve davetlililer katıldı.

Fuar, 7 Eylül'e kadar sürecek.

Kaynak: AA