Tekirdağ'da 9 sığınmacı yakalandı
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Tekirdağ'da 9 sığınmacı yakalandı

06.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:02
Tekirdağ'da 9 sığınmacı yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 sığınmacı yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine E.G. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 sığınmacı yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sürücü E.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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