Tekirdağ'da, 9 İranlı göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisin ihbar üzerine bir minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9 İranlı düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin ihbar üzerine bir minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 9 İranlı düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan minibüsle yola çıkan bir grup göçmenin yasadışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak üzere sınıra gittikleri bilgisine ulaştı. İ.Ö.'nün kullandığı 34 BBG 420 plakalı minibüsü takibe alan polis, Tekirdağ girişindeki Beyazköy mevkisinde durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde biri kadın 9 İranlı düzensiz göçmen yakalandı, minibüs sürücüsü İ.Ö., gözaltına alındı.

Minibüs sürücüsü İ.Ö. ile ilgili soruşturma sürerken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı