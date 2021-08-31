Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı
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Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan 2 ticari takside 9 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan 2 ticari takside 9 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında, 34 plakalı art arda gelen 2 ticari taksi durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu mahallinde herhangi bir resmi belge ibraz edemeyen Bangladeş uyruklu toplam 9 şahıs tespit edildi. Araç şoförleri olan E.Y. ve T.K isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak göçmen şahıslar Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak emniyete götürdü.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı
Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı
Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı
Tekirdağ'da 9 Bangladeşli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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