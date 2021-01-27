Tekirdağ'da 878 litre sahte şarap ele geçirildi
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Tekirdağ'da 878 litre sahte şarap ele geçirildi

27.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:35
Tekirdağ'da 878 litre sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 878 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 878 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan B.K.'nin evinde sahte şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında, şişelere doldurulmuş satışa hazır halde 878 litre sahte şarap ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.


Tekirdağ'da 878 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ'da 878 litre sahte şarap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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