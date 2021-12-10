Tekirdağ'da 82 okul liselilerin ürettiği malzemelerle kütüphaneye kavuşacak

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Tekirdağ'daki 82 okulun kütüphanesi, Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okullarından olan lisede 7 öğretmen ve 15 öğrenci, 82 okulda kütüphane oluşturulması için çalışmalara başladı.

Öğrenciler tarafından çeşitli işlemlerden geçirilen ahşap malzemelerle, kitaplık ve çalışma masası hazırlanıyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, mesleki tecrübe edinirken, harçlıklarını da kazanıyor.

Okulun müdürü Çetin Çelik, AA muhabirine, öğrencilerin mesleki tecrübe edinerek kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kütüphaneler için gerekli malzemeleri üretmelerinin yaklaşık 40 gün süreceğini belirten Çelik, "Öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem harçlıklarını kazanıyor hem de üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İl genelinde eksiği olan okullarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Burada öğrencilerimizin ürettiği malzemeler okullara gönderilecek. Daha sonra öğrencilerimiz öğretmenleri ile gidip bunların kurulumunu yapacak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ise meslek lisesi öğrencilerinin ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında öğrencilerin oldukça yoğun çalışma yürüttüğünü anlatan Gümüş, "Okullarımız üretim merkezi olduğu için öğrenciler okullarını bitirdikten sonra ara eleman değil aranan eleman oluyorlar. Mesleklerini okullarda uygulama yaparak çok iyi öğreniyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Emrah Dilber de atölyede üretim yaparak işin inceliklerini öğrendiklerini belirterek, "Okulda akademik ve teknik eğitimler görüyoruz. Burada hem kendimizi geliştirme şansı buluyoruz hem de ekonomik gelir elde ediyoruz. Ben de bu projede yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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