Tekirdağ'da 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 800 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sağlık Mahallesi'nde biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 800 gümüş ve bakır sikke, 11 harita, çok sayıda obje, dedektör ve dedektör aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.