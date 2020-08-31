Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri ders başı yaptı
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Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri ders başı yaptı

Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri ders başı yaptıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.

31.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:54

Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri ders başı yaptı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri bugün okullara giderek, koronavirüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptı.

Türkiye'de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle bugün başladı. Tekirdağ'da bugün ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretim gören 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri de koronavirüs tedbirleri kapsamında ders başı yaptı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Proje Anadolu İmam Hatif Lisesi'nde 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri sabah erken saatlerde okullarına geldi. Ööğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girerek, ders başı yaptılar. Öğrenciler okul bahçesinde ve sınıflarda sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda bigilendirilirken, okulların her katında dezenfektanlı önlem alındığı belirtildi.

'BAKANLIK OLARAK TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere uyarılarda bulunan Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Kıymetli öğrencilerimiz dikkat ediyorsanız Mart ayından beri ticaretin, ekonominin, eğitimin daha önünde olan bir farkındalık çalışması devletimiz tarafından yürütülmektedir. Bu farkındalık tamamıyla sağlık sistemimizin ve kişisel sağlığımızın korunması amaçlı yapılan uyarılarla karşımıza çıkmaktadır. Kıymetli gençler, çok basit çok hafif düzeyde alınacak olan tedbirler ile bu hastalıktan korunmamız mümkün. TAMAM diye tabir ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına hepimizin riayet etmesi gerekiyor. Mart'ın 13'ünde ara vermiş olduğumuz eğitim öğretime 31 Ağustos'da başlıyoruz, fakat mart ayında vermiş olduğumuz aradaki gibi hayatımızı sürdürmemeye dikkat edeceğiz. Yeni normal diye tabir edilen bu dönemde arkadaşımızın kalem traşını, arkadaşımızın silgisini, arkadaşımızın kalemini mümkün mertebe hiçbirimiz birbirimizden alıp kullanmayacağız. Lütfen herhangi bir temas halinde okulumuzda bulunan dezenfektan maddelerini kullanalım. Maske sıkıntısı yaşayan hiçbir tane öğrencimizin olmasını biz istemiyoruz. Bakanlık olarak da bunların tedbirlerini almış durumdayız dedi.

'OKULUMUZU ÇOK ÖZLEDİK

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Saadet Güler, Mart ayından beri okullarımız kapalıydı, LGS'den dolayı bugün açıldı, iyi ki de açılmış. Beraber burada ders işleyeceğiz okulumuzu seviyoruz. Çok özledik okulumuzu, uzun bir aradan sonra tekrar buradayız?? dedi. Esmanur Uzun ise, ??Gerçekten okulu çok özledim, özellikle arkadaşlarımı çok özledim. LGS'miz var, bu sene biraz zorlayıcı olacak ama inşallah derslerimize bu sene çok çalışıp iyi bir liseyi kazanırız dedi.

SINIFLARA GİRMEDEN ÖNCE DEZENFEKTE

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Anadolu Lisesi'nde sabah okula gelen öğrenciler, ilk ders zili ile birlikte İstiklal Marşı'nı öğretmenleri birlikte söyledi. Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğretmen ve öğrencilere konuşan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğretmenlerin öğrencilerini, öğrencilerinin de öğretmen ve okullarını çok özlediğini söyledi. Erdoğan, Hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta önce öğretmen arkadaşlarımız ile okullarda buluştuk. Bu sevince siz öğrencilerimizin de bugün itibariyle dahil olması bizleri çok mutlu etti. Bütün öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı hasret ve özlemle bekliyorduk. Sizler olmadan ve öğretmen arkadaşlar olmadan okullarımızın tadının tuzunun olmadığını yaşayarak gördük. İnşallah ikinci kez böyle bir tecrübe yaşamayız. Yeni eğitim ve öğretimi yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun dedi.

Daha sonra öğrenciler, dezenfektan noktasında ellerini dezenfekte ettikten sonra sınıflarına girdiler. Okulların açılmasıyla birlikte okula gelmekten ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 12 sınıf öğrencisi Barış Yalçın, Okulların açılmasıyla birlikte çok mutluyum. Yeni eğitim ve öğretim yılımızın öğretmenlerimizin desteği ile birlikte yetiştirme kurslarını açtılar. Onlar sayesinde üniversite sınavlarına çok iyi hazırlanacağız dedi.

Tekirdağ'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri ders başı yaptı

Kaynak: DHA

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