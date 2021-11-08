Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, diğer 3 şüphelinin hastanede tedavileri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine iki gün önce gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, kavgada 8 kişi yaralanmıştı.

Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika | 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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