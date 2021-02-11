Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:29
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisin 8 kişilik minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin 8 kişilik minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.  

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul'dan düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak için kentten geçiş yapacağını belirledi. 27 VG 683 plakalı minibüsü takibe alan polis, kent girişindeki TOKİ uygulama noktasında durdurup aramaya aldı. 8 kişilik minibüste 4'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 19 düzensiz göçmen yakaladı. 

Minibüs sürücüsü Ş.D., gözaltına alınırken, göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kişilik minibüste 19 göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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