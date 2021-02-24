Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

24.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:54
Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polis, durduğu minibüste yasadışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 8 kaçak göçmen yakaladı.

TEKİRDAĞ'da polis, durduğu minibüste yasadışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 8 kaçak göçmen yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler,  Beyazköy mevkisinde durdurduğu S.D. yönetimindeki 34 AD 069 plakalı minibüste, İran ve Irak uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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